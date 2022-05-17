РФ выходит из Совета государств Балтийского моря

«В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации», — говорится в публикации.

Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом 17 мая заявил МИД РФ .

Прекращение членства в СГБМ, уточнили в ведомстве, не повлияет на присутствие России в регионе, также страна продолжит работать с «ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона».

«Нынешняя ситуация в СГБМ — на совести тех, кто разрушил основы деятельности этой организации», — добавили в МИД РФ.



15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что его страна официально приняла решение вступить в блок НАТО. Дебаты по этому вопросу в финском парламенте длились более 14 часов. Вслед за Финляндией Швеция также объявила о решении вступить в альянс.