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    РФ выходит из Совета государств Балтийского моря

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    22 комментария

    Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом 17 мая заявил МИД РФ.

    «В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации», — говорится в публикации.

    Прекращение членства в СГБМ, уточнили в ведомстве, не повлияет на присутствие России в регионе, также страна продолжит работать с «ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона».

    «Нынешняя ситуация в СГБМ — на совести тех, кто разрушил основы деятельности этой организации», — добавили в МИД РФ.

    15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что его страна официально приняла решение вступить в блок НАТО. Дебаты по этому вопросу в финском парламенте длились более 14 часов. Вслед за Финляндией Швеция также объявила о решении вступить в альянс.

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    Комментарии (22)

    dragvs
    Балтийское моря становится внутренним морем НАТО по большому счету, даже в большей степени чем Черное море.
    BorisN
    От прибалтов так не расстраивались, как от финнов
    hedgehog_
    ну и отлично. теперь еще больше будем гадить в море. назло буржуям.
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