    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    5 м/с, сев

    760мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.44eur65.82
    Отмена Би-2 в ПетербургеБоевые действия на УкраинеСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Ради покупки Twitter Илон Маск может продать акции SpaceX

    984
    7 комментариев

    Американский бизнесмен Илон Маск может продать часть своих акций компании SpaceX для предполагаемого финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, написала 16 мая газета New York Post.

    По данным источника издания, компания планирует продажу по цене 70 долларов за акцию. Для покупки Twitter Маску надо собрать 44 млрд долларов, и он называет это слишком большой суммой. Продажа части акций SpaceX могла бы помочь.

    Маск 16 мая не исключил возможность приобрести Twitter по цене ниже 44 млрд долларов, заявленных ранее. Срок окончательного закрытия сделки — 24 октября. Если одна из сторон разорвёт соглашение, ей придётся выплатить компенсацию. 13 мая Маск заявил о приостановке сделки на время проверки фейковых аккаунтов.

    В конце апреля руководство Twitter согласилось продать компанию Илону Маску. После завершения сделки Маск намерен возглавить Twitter.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    alex78
    Вот такие статьи показывают что из себя представляет нынешний штат корреспондентов и журналистов Фонтанки. Они путают названия улиц и их географическую принадлежность районам "родного" Санкт-Петербурга, но зато при этом знают по какой цене за акцию, коммерсант из далекой Америки будет приобретать пакет акций какой-то компании.
    Спикуль
    14 часов!!! А ведь "парламент-не место для дискуссий!"(с) И ведь есть же пример нормальной страны:царь сказал-спецоперирую,и всё! Никаких 14 часов- побледнели ,но побежали куда велено!
    Кот Ученый
    Илон, сливай ты этот свой недокосмос, все равно давно ведь понял что это не твое) Соцсети более прибыльная тема))
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close