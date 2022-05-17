Ради покупки Twitter Илон Маск может продать акции SpaceX

Американский бизнесмен Илон Маск может продать часть своих акций компании SpaceX для предполагаемого финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, написала 16 мая газета New York Post.
По данным источника издания, компания планирует продажу по цене 70 долларов за акцию. Для покупки Twitter Маску надо собрать 44 млрд долларов, и он называет это слишком большой суммой. Продажа части акций SpaceX могла бы помочь.
Маск 16 мая не исключил возможность приобрести Twitter по цене ниже 44 млрд долларов, заявленных ранее. Срок окончательного закрытия сделки — 24 октября. Если одна из сторон разорвёт соглашение, ей придётся выплатить компенсацию. 13 мая Маск заявил о приостановке сделки на время проверки фейковых аккаунтов.
В конце апреля руководство Twitter согласилось продать компанию Илону Маску. После завершения сделки Маск намерен возглавить Twitter.