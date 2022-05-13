Маск приостановил покупку Twitter

Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter на время проверки фейковых аккаунтов. После его заявления акции Twitter на предварительных торгах рухнули на 20%, передаёт РИА Новости.



«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», — написал Маск в Twitter.



В конце апреля руководство Twitter согласилось продать компанию Илону Маску. Сделка оценивается примерно в 44 млрд долларов. Она будет закрыта, как ожидается, в 2022 году. После завершения сделки Маск намерен возглавить Twitter.

