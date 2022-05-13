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    Маск приостановил покупку Twitter

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    1 комментарий

    Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter на время проверки фейковых аккаунтов. После его заявления акции Twitter на предварительных торгах рухнули на 20%, передаёт РИА Новости.

    «Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», — написал Маск в Twitter.

    В конце апреля руководство Twitter согласилось продать компанию Илону Маску. Сделка оценивается примерно в 44 млрд долларов. Она будет закрыта, как ожидается, в 2022 году. После завершения сделки Маск намерен возглавить Twitter.

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    Комментарии (1)

    Кот Ученый
    Стоило ему ляпнуть что разбанит Трампа, так сразу на него надавили)) Демократия по-американски)
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