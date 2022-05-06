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    Илон Маск возглавит Twitter после завершения сделки по покупке компании

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    2 комментария

    Основатель компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск, ранее объявивший о достижении договорённости по покупке Twitter, временно возглавит эту компанию после завершения процедуры по её приобретению. Как сообщает 6 мая агентство Reuters, бизнесмен «приближается к тому, чтобы обеспечить достаточный объём средств для финансирования сделки» (цитата по «Коммерсанту»).

    Напомним, в конце апреля стало известно, что руководство Twitter согласилось продать компанию Илону Маску. Сумма сделки оценивается примерно в 44 млрд долларов. Она была единогласно одобрена советом директоров компании и будет закрыта, как ожидается, в 2022 году.

    «Фонтанка» писала, что социальная сеть Twitter, по словам Маска, гипотетически может стать платной для коммерческих и государственных пользователей. Позднее миллиардер то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, что после Twitter намерен купить также компанию Coca Cola.

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    Комментарии (2)

    DanCitizen
    Батут работает)
    Satyr
    Как тебе такое Рогозин?)))
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