Илон Маск возглавит Twitter после завершения сделки по покупке компании

Основатель компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск, ранее объявивший о достижении договорённости по покупке Twitter, временно возглавит эту компанию после завершения процедуры по её приобретению. Как сообщает 6 мая агентство Reuters, бизнесмен «приближается к тому, чтобы обеспечить достаточный объём средств для финансирования сделки» (цитата по «Коммерсанту»).



Напомним, в конце апреля стало известно, что руководство Twitter согласилось продать компанию Илону Маску. Сумма сделки оценивается примерно в 44 млрд долларов. Она была единогласно одобрена советом директоров компании и будет закрыта, как ожидается, в 2022 году.

