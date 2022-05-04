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    Илон Маск захотел сделать Twitter платным не для всех

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    Социальная сеть Twitter гипотетически может стать платной для коммерческих и государственных пользователей.

    «Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», — написал американский бизнесмен Илон Маск (перевод по РИА Новости).

    В апреле руководство Twitter согласилось продать компанию основателю Tesla Илону Маску примерно за 44 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году.

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