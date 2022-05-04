Илон Маск захотел сделать Twitter платным не для всех

Социальная сеть Twitter гипотетически может стать платной для коммерческих и государственных пользователей.



«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», — написал американский бизнесмен Илон Маск (перевод по РИА Новости).



В апреле руководство Twitter согласилось продать компанию основателю Tesla Илону Маску примерно за 44 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году.

