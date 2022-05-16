McDonald’s объявил об уходе из России и продаже бизнеса

Компания McDonald’s объявила об окончательном уходе из России и поиске покупателя на свой российский бизнес. Об этом 16 мая пишет издание The New York Times со ссылкой на сообщение для франшиз.

McDonald’s хочет продать свой бизнес российскому покупателю. Это означает, что сеть ресторанов больше не сможет использовать имя, логотип и брендинг McDonald’s. Компания обещает сохранить выплату заработных плат сотрудникам до закрытия сделки, а также их рабочие места после продажи бизнеса.

«Компания инициирует процесс продажи своего российского бизнеса и стремится включить в условия будущее трудоустройство российских сотрудников», — говорится в сообщении McDonald’s.



ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что McDonald’s возобновит работу в середине июня нынешнего года под новым брендом, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.



Для посетителей в России по-прежнему открыт каждый шестой ресторан McDonald's, то есть 133 из работавших ранее 850. Все они оформлены по франшизе. После закрытия ресторанов в России и на Украине McDonald’s потерял 28% прибыли. О том, как в российском McDonald’s елось и работалось, читайте в воспоминаниях его сотрудников и клиентов.

