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    McDonald’s объявил об уходе из России и продаже бизнеса

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    48 комментариев

    Компания McDonald’s объявила об окончательном уходе из России и поиске покупателя на свой российский бизнес. Об этом 16 мая пишет издание The New York Times со ссылкой на сообщение для франшиз.

    McDonald’s хочет продать свой бизнес российскому покупателю. Это означает, что сеть ресторанов больше не сможет использовать имя, логотип и брендинг McDonald’s. Компания обещает сохранить выплату заработных плат сотрудникам до закрытия сделки, а также их рабочие места после продажи бизнеса.

    «Компания инициирует процесс продажи своего российского бизнеса и стремится включить в условия будущее трудоустройство российских сотрудников», — говорится в сообщении McDonald’s.

    ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что McDonald’s возобновит работу в середине июня нынешнего года под новым брендом, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.

    Для посетителей в России по-прежнему открыт каждый шестой ресторан McDonald's, то есть 133 из работавших ранее 850. Все они оформлены по франшизе. После закрытия ресторанов в России и на Украине McDonald’s потерял 28% прибыли. О том, как в российском McDonald’s елось и работалось, читайте в воспоминаниях его сотрудников и клиентов.

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    Комментарии (48)

    Светлана311283
    Вредно или не вредно, знаете, смотря как часто там питаться. А вот раз в месяц, например, очень удобно ребенка после соревнований было накормить. (Потому что никогда не знаешь, во сколько ты с них выйдешь))) Цены стандартные, и все равно, где именно соревнования, хоть на Невском, хоть на задворках где-то.
    Что будет с качеством - посмотрим...
    274857708
    Есть достойное заведение , ценник правда выше , но качественнее . Называется Мясорубка . Попробуйте если хотите свежий , а не размороженный гамбургер .
    274857708
    Гуд бай . Без сожаления .
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