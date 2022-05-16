Представители трёх стран пожаловались на изменение оценок на «Евровидении»

Как сообщает 16 мая « Коммерсантъ » со ссылкой на местные СМИ, представители Азербайджана и Грузии утверждают, что отдали высший балл Украине, а организаторы конкурса поставили по 12 баллов от Тбилиси и Баку Великобритании, а Украине — по шесть баллов. Румынская делегация заявила, что поставила высший балл Молдавии, но организаторы отдали 12 баллов Украине, и Молдавия не получила ни одного балла от Румынии.

На сайте «Евровидения» в списке жюри (по данным на утро 16 мая) нет представителей шести стран: Азербайджана, Грузии, Румынии, Польши, Черногории и Сан-Марино. Европейский вещательный союз (EBU, организатор конкурса) объявил, что во время второй генеральной репетиции второго полуфинала в результатах шести стран выявились «определенные неправильные схемы голосования».



На «Евровидении-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания», набрав 631 балл. Украинцы получили от телезрителей 439 баллов — самую большую сумму голосов в истории конкурса. Профессиональные жюри разных стран в совокупности поставили на первые строчки Великобританию, Швецию и Испанию. После выступления основатель Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены призвал «помочь украинскому Мариуполю, помочь «Азовстали»». Представитель организатора конкурса, Европейского вещательного союза, назвал это заявление «гуманитарным жестом».

«Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других деятелей искусства в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический»,— сказал представитель EBU агентству DPA (цитата по ТАСС).

