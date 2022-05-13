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    Трое ответят перед судом за гибель киберспортсмена из Петербурга. Сняв часы и кроссовки, его бросили умирать

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    Трое жителей Тосненского района Ленобласти готовятся к суду по делу о гибели экс-лидера киберспортивного направления Политеха Алексея Малышева. По версии следствия, до потери сознания его избили из-за 30 тысяч рублей, получив деньги, не остановились.

    Как сообщает региональный Следственный комитет 13 мая, дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. В финальной версии фигурантам вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, и разбой.

    «Фонтанка» писала, что 23-летнего Малышева нашли почти бездыханным возле гаражей в Никольском 17 октября прошлого года. Он был без обуви, по пояс обнаженный и лежал в крови на асфальте. Молодого человека успели доставить в больницу живым, но спасти не смогли. Подозреваемые — трое местных жителей в возрасте 30–33 лет.

    По данным полиции, с ними Малышев повстречался, когда под утро вышел из квартиры своих друзей в Никольском. Троица выпивала и была радушна настроена к пополнению компании, пригласив нового знакомого погреться в «Газели» до приезда такси.

    СУ СКР по Ленинградской области

    В прокуратуре Ленобласти сообщают, что, по данным следствия, избивали Малышева двое, перевести им 30 тысяч рублей требовали все.

    «После этого они отвезли потерпевшего на Никольское кладбище Тосненского района, где двое обвиняемых снова стали избивать его, нанося ему удары в жизненно важные органы, отчего потерпевший потерял сознание», — говорится в сообщении ведомства.

    Один из обвиняемых во время следственного эксперимента показал, как с приятелями волок избитого киберспортсмена. С него сняли часы, кроссовки, отобрали телефон, вывезли к гаражам в Тосненском районе, где и оставили. Ущерб составил 167 тысяч рублей.

    Трое фигурантов ждут суда под стражей.

    Алексей Малышев возглавлял студенческую команду Политеха, которая трижды становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги, участвовал в соревнованиях по таким играм, как Dota 2, PUBG Mobile и другим. Под его руководством киберкоманда Политеха выиграла Международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году. Студенты забрали главный приз — чуть более 1,3 миллиона рублей.

    Тогда же Малышев, будучи еще студентом 6-го курса Института машиностроения, материалов и транспорта, рассказывал университетскому порталу, что планирует дописать магистерскую диссертацию и продолжить работать в киберспорте, но, как он тогда пошутил, уже с дипломом сварщика. Однако этим планам не суждено было сбыться.

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