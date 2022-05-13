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    Холера не пройдет. Как Петербург готовится к завозу опасных инфекций

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    2 комментария

    Петербургских медиков подготовят к лечению больных острыми кишечными инфекциями, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

    «Комитету по здравоохранению поручено обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала по лечению пациентов от различных инфекций, дооснастить новым лабораторным оборудованием медицинские учреждения, обеспечить запасы тест-систем и реактивов, а также создать неснижаемый запас дезинфицирующих и лекарственных средств для лечения больных острыми кишечными инфекциями», – сообщили в аппарате Эргашева 13 мая.

    На этой неделе глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил об угрозе завоза холеры прибывающими украинскими беженцами. И анонсировал подготовку к возможному появлению инфекции.

    Роспотребнадзор рассказал о симптомах опасного заболевания. А вице-губернатор Эргашев успокоил, что причин для холерной паники нет.

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    Комментарии (2)

    Black Fox
    Они к тряпкам и памперсы ещё придумают
    sench99
    Вы вонючие тряпки отмените..Смешно..Какая холера? Будет холера все передохнем, как мухи.
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