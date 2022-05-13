Холера не пройдет. Как Петербург готовится к завозу опасных инфекций

Петербургских медиков подготовят к лечению больных острыми кишечными инфекциями, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
«Комитету по здравоохранению поручено обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала по лечению пациентов от различных инфекций, дооснастить новым лабораторным оборудованием медицинские учреждения, обеспечить запасы тест-систем и реактивов, а также создать неснижаемый запас дезинфицирующих и лекарственных средств для лечения больных острыми кишечными инфекциями», – сообщили в аппарате Эргашева 13 мая.
На этой неделе глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил об угрозе завоза холеры прибывающими украинскими беженцами. И анонсировал подготовку к возможному появлению инфекции.
Роспотребнадзор рассказал о симптомах опасного заболевания. А вице-губернатор Эргашев успокоил, что причин для холерной паники нет.