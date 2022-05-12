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    Эргашев: В Петербурге нет поводов для холерной паники

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    3 комментария

    Петербург щепетильно относится к санитарно-эпидемиологической обстановке накануне летнего сезона, когда увеличивается вероятность подхватить острые кишечные инфекции. Поэтому ситуация с холерой, которая также является подобной инфекцией, остается абсолютно стабильной и ни одного зарегистрированного случая на протяжении трех десятков лет в городе нет, сообщили «Фонтанке» 12 мая в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

    «В нашем городе вспышка холеры была 1918 году когда была Гражданская война, холод и разруха. Большая эпидемия, когда погибло 7 тысяч человек закончилась осенью 1831 года, единичные завозные случаи отмечались в 1992 году, и на сегодняшний день ситуация остаётся абсолютно стабильной», — рассказал вице-губернатор и добавил, что поводов для паники нет и не стоит делать ложных прогнозов.

    «Мы в очередной раз хотим напомнить о необходимости профилактики: тщательно мыть руки, кипятить воду и обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением», — добавил он.

    Справка:

    Главный санитарный врач России Анна Попова в апреле подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры, чтобы предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории страны.

    Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора во всех регионах России до 1 июня было поручено провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников.

    Главный санитарный врач России Анна Попова в апреле подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры, чтобы предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории страны.

    Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора во всех регионах России до 1 июня было поручено провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников.

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    Комментарии (3)

    А13579
    Ковидную панику всё ещё пытаются нагнетать, будет указание, и холерную организуют.
    Dmitry Antonov
    Эргашев! С Ковидом, наконец, разберитесь и отменяйте ограничения.
    sektor7
    Здесь посыпьте.
    Вся зараза здесь.
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