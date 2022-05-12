Эргашев: В Петербурге нет поводов для холерной паники

Петербург щепетильно относится к санитарно-эпидемиологической обстановке накануне летнего сезона, когда увеличивается вероятность подхватить острые кишечные инфекции. Поэтому ситуация с холерой, которая также является подобной инфекцией, остается абсолютно стабильной и ни одного зарегистрированного случая на протяжении трех десятков лет в городе нет, сообщили «Фонтанке» 12 мая в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

«В нашем городе вспышка холеры была 1918 году когда была Гражданская война, холод и разруха. Большая эпидемия, когда погибло 7 тысяч человек закончилась осенью 1831 года, единичные завозные случаи отмечались в 1992 году, и на сегодняшний день ситуация остаётся абсолютно стабильной», — рассказал вице-губернатор и добавил, что поводов для паники нет и не стоит делать ложных прогнозов.



«Мы в очередной раз хотим напомнить о необходимости профилактики: тщательно мыть руки, кипятить воду и обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением», — добавил он.