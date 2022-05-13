    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 9

    7 м/с, зап

    750мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Песков назвал новости о прекращении поставок газа в Финляндию «газетной уткой»

    1445
    1 комментарий

    Планов о прекращении поставок газа в Финляндию с пятницы у России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 мая.

    Сообщения финских СМИ о такой возможности он назвал «очередной газетной уткой», передаёт ТАСС.

    «Газпром» же поставляет газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. «Газпром» неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на Европейский континент. Поэтому эти сообщения, скорее всего, просто очередная газетная утка», — подчеркнул представитель Кремля.

    «Только оговорюсь, что нужно уточнить в «Газпроме», как там с режимом оплаты. Потому что действует указ президента [РФ Владимира Путина] по новому режиму оплаты газа [в рублях]. Я не знаю нюансы, как финские компании платят, когда им нужно осуществлять платежи, и осуществляют ли они [их] по новым правилам», — добавил пресс-секретарь.

    12 мая финская газета Iltalehti написала, что поставки газа из России в Финляндию могут быть прекращены 13 мая. Издание ссылалось на высокопоставленных чиновников, которые «были предупреждены» о такой возможности. Высказывалось предположение, что так Москва якобы хочет отреагировать на решение Финляндии вступить в НАТО. Заявление о вступлении, как ожидается, Суоми подаст на следующей неделе вместе со Швецией.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    274537251
    Слушаем "пескова", и не верим ВСЕГДА!!!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close