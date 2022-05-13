Песков назвал новости о прекращении поставок газа в Финляндию «газетной уткой»

«Газпром» же поставляет газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. «Газпром» неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на Европейский континент. Поэтому эти сообщения, скорее всего, просто очередная газетная утка», — подчеркнул представитель Кремля.

«Только оговорюсь, что нужно уточнить в «Газпроме», как там с режимом оплаты. Потому что действует указ президента [РФ Владимира Путина] по новому режиму оплаты газа [в рублях]. Я не знаю нюансы, как финские компании платят, когда им нужно осуществлять платежи, и осуществляют ли они [их] по новым правилам», — добавил пресс-секретарь.



12 мая финская газета Iltalehti написала, что поставки газа из России в Финляндию могут быть прекращены 13 мая. Издание ссылалось на высокопоставленных чиновников, которые «были предупреждены» о такой возможности. Высказывалось предположение, что так Москва якобы хочет отреагировать на решение Финляндии вступить в НАТО. Заявление о вступлении, как ожидается, Суоми подаст на следующей неделе вместе со Швецией.

