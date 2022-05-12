Iltalehti: Россия может перекрыть газ Финляндии уже 13 мая из-за решения по НАТО

Поставки газа из России в Финляндию могут быть прекращены в пятницу, 13 мая. Об этом 12 мая пишет газета Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны. Подобный шаг, по мнению политиков, может стать ответом на решение Финляндии вступить в НАТО.
Как отмечает издание, ранее предполагалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Члены финского парламента Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили сценарий, при котором отключение может произойти и раньше.
Прекращение поставок российского газа, сообщает газета, «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
В конце апреля газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила о том, что Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях. Страна готовится к тому, что в мае Россия прекратит поставки. О своем решении финская Gasum должна уведомить Москву до 20 мая. 10 мая власти Эстонии и Финляндии подписали соглашение о безопасности в сфере поставок природного газа.