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    Iltalehti: Россия может перекрыть газ Финляндии уже 13 мая из-за решения по НАТО

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    16 комментариев

    Поставки газа из России в Финляндию могут быть прекращены в пятницу, 13 мая. Об этом 12 мая пишет газета Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны. Подобный шаг, по мнению политиков, может стать ответом на решение Финляндии вступить в НАТО.

    Как отмечает издание, ранее предполагалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Члены финского парламента Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили сценарий, при котором отключение может произойти и раньше.

    Прекращение поставок российского газа, сообщает газета, «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.

    В конце апреля газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила о том, что Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях. Страна готовится к тому, что в мае Россия прекратит поставки. О своем решении финская Gasum должна уведомить Москву до 20 мая. 10 мая власти Эстонии и Финляндии подписали соглашение о безопасности в сфере поставок природного газа.

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    Комментарии (16)

    муматор
    это же надо за такое короткое время так испортить отношения с Финляндией! Генсеки реально в гробах переворачиваются.
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    финские лоси тоже в НАТО вступят?
    274488045
    Сделать в России бензин по цене воды, и тем, кто заехал в России предоставлять русское оборудование для просмотра ТВ, и чем больше его смотрят - тем бензин дешевле. Нужно подойти находчиво
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