Iltalehti: Россия может перекрыть газ Финляндии уже 13 мая из-за решения по НАТО

Поставки газа из России в Финляндию могут быть прекращены в пятницу, 13 мая. Об этом 12 мая пишет газета Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны. Подобный шаг, по мнению политиков, может стать ответом на решение Финляндии вступить в НАТО.



Как отмечает издание, ранее предполагалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Члены финского парламента Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили сценарий, при котором отключение может произойти и раньше.