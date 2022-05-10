Финляндия и Эстония подписали соглашение о поставках газа

Власти Эстонии и Финляндии подписали соглашение о безопасности в сфере поставок природного газа, сообщил 10 мая портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
«В свете ситуации с безопасностью соседние страны должны теснее сотрудничать в обеспечении безопасности поставок газа, что возможно, так как мы работаем на общем рынке. Мы договорились с Финляндией о том, что будем доступны друг для друга в экстренной ситуации и поможем с поставками газа потребителям, если в этом возникнет необходимость», — сказал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас (цитата по ТАСС).
Аналогичное соглашение Таллин заключил с Ригой в феврале.