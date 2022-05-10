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    Финляндия и Эстония подписали соглашение о поставках газа

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    9 комментариев

    Власти Эстонии и Финляндии подписали соглашение о безопасности в сфере поставок природного газа, сообщил 10 мая портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

    «В свете ситуации с безопасностью соседние страны должны теснее сотрудничать в обеспечении безопасности поставок газа, что возможно, так как мы работаем на общем рынке. Мы договорились с Финляндией о том, что будем доступны друг для друга в экстренной ситуации и поможем с поставками газа потребителям, если в этом возникнет необходимость», — сказал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас (цитата по ТАСС).

    Аналогичное соглашение Таллин заключил с Ригой в феврале.

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    Комментарии (9)

    263836471
    Теперь кто первый купит газ у России - тот и продаст его "другу" втридорога...
    274655793
    Почему никто не подумал о том, что терпению их пришел конец?
    Савва Морозов
    гы-гы, втридорога крохи СПГ, через клайпеду? на полгода? или будут окраину просить?
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