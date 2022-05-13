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    Съезд с КАД на проспект Косыгина закроют на две ночи

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    Дорожники начнут устранять колею на развязке кольцевой автодороги с Колтушским шоссе. Для этого с вечера до утра будут перекрывать один из съездов.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В период с восьми часов вечера до шести утра в ночь с 17 на 18 мая и с 19 на 20 мая на развязке с Колтушским шоссе на 45-м километре КАД будут полностью перекрывать съезд с внешнего кольца на проспект Косыгина в направлении станции метро «Ладожская», сообщает 13 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Во избежание лишних пробок для перекрытия выбрали время, когда движение на кольцевой наименее интенсивное. Работы проведет ООО СПК «Зелёный город».

    Для устранения колейности на КАД также введены ограничения:

    Также на развязке с Приморским шоссе до 24 мая закрыт один из съездов. Там меняют деформационный шов.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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