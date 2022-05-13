Съезд с КАД на проспект Косыгина закроют на две ночи

Дорожники начнут устранять колею на развязке кольцевой автодороги с Колтушским шоссе. Для этого с вечера до утра будут перекрывать один из съездов.
В период с восьми часов вечера до шести утра в ночь с 17 на 18 мая и с 19 на 20 мая на развязке с Колтушским шоссе на 45-м километре КАД будут полностью перекрывать съезд с внешнего кольца на проспект Косыгина в направлении станции метро «Ладожская», сообщает 13 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Во избежание лишних пробок для перекрытия выбрали время, когда движение на кольцевой наименее интенсивное. Работы проведет ООО СПК «Зелёный город».
Для устранения колейности на КАД также введены ограничения:
- до 20 мая — на внутреннем кольце в районе Ломоносова (со 104-го по 112-й километр);
- в ночь на 14 и 15 мая — на развязке КАД с Волхонским шоссе;
- с 14 по 25 мая — на внутреннем кольце под Ломоносовом (со 112-го по 115-й километр).
Также на развязке с Приморским шоссе до 24 мая закрыт один из съездов. Там меняют деформационный шов.