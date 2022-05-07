Четыре съезда на развязке КАД с Волхонским шоссе будут полностью перекрывать по ночам

Дорожные работы по ночам будут перекрывать съезды №2, №3, №5 и №6 на развязке КАД с Волхонским шоссе. Об этом 7 мая сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Расписание перекрытий следующее:



В ночь с 12 на 13 мая – съезды №2, №3, №5, №6;



В ночь с 13 на 14 мая – съезд №5;



В ночь с 14 на 15 мая – съезды №2, №3, №6.

