КАД под Ломоносовом сузят до одной полосы до конца мая

С 14 по 25 мая на участке со 112-го по 115-й километр внутреннего кольца КАД будут перекрыты вторая и третья полосы движения, а на первой полосе ограничат скорость до 50 км/ч, сообщает 12 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке три полосы, колейность будут устранять на второй. Работы выполнит АО «ВАД».

Из-за устранения колейности до 20 мая также перекрыты две полосы на соседнем участке внутреннего кольца со 104-го по 112-й километр, а в ближайшие дни будут перекрывать съезды на развязке КАД с Волхонским шоссе. Кроме того, на развязке с Приморским шоссе для замены деформационного шва до 24 мая закрыт один из съездов.