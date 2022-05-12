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    КАД под Ломоносовом сузят до одной полосы до конца мая

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    На юго-западе кольцевой автодороги Петербурга на полторы недели сузят участок внутреннего кольца в Ломоносовском районе. Там будут устранять колею.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 14 по 25 мая на участке со 112-го по 115-й километр внутреннего кольца КАД будут перекрыты вторая и третья полосы движения, а на первой полосе ограничат скорость до 50 км/ч, сообщает 12 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке три полосы, колейность будут устранять на второй. Работы выполнит АО «ВАД».

    Из-за устранения колейности до 20 мая также перекрыты две полосы на соседнем участке внутреннего кольца со 104-го по 112-й километр, а в ближайшие дни будут перекрывать съезды на развязке КАД с Волхонским шоссе. Кроме того, на развязке с Приморским шоссе для замены деформационного шва до 24 мая закрыт один из съездов.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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