На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели закрывают разворотную петлю

На развязке КАД Петербурга с Приморским шоссе полностью перекрывают движение на разворотной петле — это съезд №1.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения вводятся на 1-м километре кольцевой на две недели — с 10 по 24 мая. Разворотная петля на Приморском шоссе будет полностью перекрыта для работ по замене деформационного шва. Работы будет проводить ООО «ЕвроТрансСтрой» в круглосуточном режиме, в две смены.
Съезд №3 с Приморского шоссе (из Ленинградской области) на внешнее кольцо КАД в направлении Кронштадта останется свободным для движения. Для транспорта, едущего из Петербурга в Сестрорецк, также ничего не меняется.