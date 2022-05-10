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    На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели закрывают разворотную петлю

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    4 комментария

    На развязке КАД Петербурга с Приморским шоссе полностью перекрывают движение на разворотной петле — это съезд №1.

    Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения вводятся на 1-м километре кольцевой на две недели — с 10 по 24 мая. Разворотная петля на Приморском шоссе будет полностью перекрыта для работ по замене деформационного шва. Работы будет проводить ООО «ЕвроТрансСтрой» в круглосуточном режиме, в две смены.

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    Съезд №3 с Приморского шоссе (из Ленинградской области) на внешнее кольцо КАД в направлении Кронштадта останется свободным для движения. Для транспорта, едущего из Петербурга в Сестрорецк, также ничего не меняется.

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    Комментарии (4)

    Avs7153
    Для полного счастья нужно фото врезавшегося в разделитель ТЛК (лет несколько назад) и никому не нужные варианты объезда.
    Black_Pathfinder
    А из города в Кронштадт как попадать будем? Через Тарховку?
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