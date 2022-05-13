Посол Финляндии в НАТО: На границе с Россией сейчас очень безопасно

Решение финских властей подать заявку на вступление в НАТО объясняется изменениями в сфере безопасности на фоне украинского конфликта, тем не менее в Хельсинки не наблюдают военной угрозы со стороны России, заявил посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен в интервью телеканала CNN.



«У нас сильная оборона, у нас очень способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе очень безопасно», — сказал посол (цитата по «Интерфаксу»).



По его словам, вступление в НАТО усилит безопасность и Финляндии, и всего альянса.

