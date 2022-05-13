Посол Финляндии в НАТО: На границе с Россией сейчас очень безопасно

Решение финских властей подать заявку на вступление в НАТО объясняется изменениями в сфере безопасности на фоне украинского конфликта, тем не менее в Хельсинки не наблюдают военной угрозы со стороны России, заявил посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен в интервью телеканала CNN.
«У нас сильная оборона, у нас очень способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе очень безопасно», — сказал посол (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, вступление в НАТО усилит безопасность и Финляндии, и всего альянса.
При этом, отметил посол, сейчас «прямых военных угроз», а также какой-либо «нестандартной активности» с российской стороны не наблюдается.
Говоря о рисках возникновения ядерного конфликта, он подчеркнул, что пока они минимальны. «Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации», — уверен он (цитата по ТАСС).
Вместе с тем в Хельсинки опасаются того, что Москва может организовать кибератаки на финские организации и «кампании по дезинформации».
12 мая президент и премьер-министр Финляндии объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Министр иностранных дел страны заявил, что это произойдёт «в середине следующей недели». Комментируя ожидаемое вступление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это, безусловно, угрожает безопасности России и повлечет проработку мер для обеспечения безопасности.