Печатай не хочу. Минпромторг заявил о переизбытке чековой ленты в России

В России налажен выпуск чековой ленты, нехватку которой фиксировали в регионах. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов 12 мая заявил, что сейчас производят больше, чем требует внутренний рынок.
«Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тысяч тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тысяч тонн в месяц», — приводит слова Евтухова РИА Новости.
Он указал, что в стране на данный момент работает шесть крупных предприятий, которые занимаются выпуском чековой ленты. Они обеспечены сырьём, кроме того, отгрузочная стоимость на готовую продукцию падает на фоне снижения курса иностранных валют.
«Фонтанка» писала, что в конце марта цены на офисную бумагу в России выросли в шесть раз. Причиной стало прекращение поставок хлората натрия из-за рубежа. После жалоб на взрывной рост стоимости ФАС объявила о решении проверить обоснованность происходящего.
Одновременно из-за сбоев в логистике на фоне антироссийских санкций происходили перебои с поставкой кассовой бумаги. В ФНС разрешили магазинам временно не выдавать бумажные чеки, хотя в Минпромторге заверяли, что дефицита нет.
В апреле министерство констатировало, что нехватку кассовой ленты фиксируют в регионах.