Печатай не хочу. Минпромторг заявил о переизбытке чековой ленты в России

В России налажен выпуск чековой ленты, нехватку которой фиксировали в регионах. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов 12 мая заявил, что сейчас производят больше, чем требует внутренний рынок.



«Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тысяч тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тысяч тонн в месяц», — приводит слова Евтухова РИА Новости.

Он указал, что в стране на данный момент работает шесть крупных предприятий, которые занимаются выпуском чековой ленты. Они обеспечены сырьём, кроме того, отгрузочная стоимость на готовую продукцию падает на фоне снижения курса иностранных валют.