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    Минпромторг: Вопрос с дефицитом бумаги в РФ решён, но в регионах фиксируется нехватка кассовой ленты

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    В Минпромторге РФ заявили, что в ряде регионов страны фиксируется нехватка кассовой ленты. Об этом 1 апреля сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

    «Действительно, у нас сейчас есть рост цен, прежде всего в два-три раза по сравнению с февралем на кассовую ленту, в некоторых регионах, в отдельных, появился дефицит», — отметил замминистра в эфире телеканала «Россия-24».

    Евтухов пояснил, что это связано с тем, что потребители кассовой ленты — в том числе розничные сети и банки — использовали не только отечественную, но и импортную ленту. «Причем у нас импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше объём рынка», — уточнил он.

    При этом, по словам представителя Минпромторга, в целом вопрос с дефицитом бумаги в России решён. Цены на офисную бумагу в РФ возвращаются к уровням января — февраля, её нехватки в стране не будет, пообещал федеральный чиновник.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в России цены на офисную бумагу выросли в шесть раз. Пачку A4, которая ещё месяц назад стоила 250 рублей, сейчас едва ли можно найти за полторы тысячи. Главная причина проблем производства — дефицит импортного реагента хлората натрия, который нужен для отбеливания целлюлозы. После жалоб на взрывной рост цен на бумагу в РФ федеральная антимонопольная служба решила проверить её производителей.

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    Комментарии (16)

    leningrad45
    Кому он это сообщает? Тот, кого это касается и так знает. Все эти сообщения про сахар, масло, прокладки, туалетную бумагу и т.д. - только наводка для спекулянтов. Евтухову надо работать, а не давать интервью.
    Dud
    нафиг эти химические бумажки, только природу засоряют.
    Dud
    электронные кассовые чеки - не слышали?
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