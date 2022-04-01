Минпромторг: Вопрос с дефицитом бумаги в РФ решён, но в регионах фиксируется нехватка кассовой ленты

В Минпромторге РФ заявили, что в ряде регионов страны фиксируется нехватка кассовой ленты. Об этом 1 апреля сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

«Действительно, у нас сейчас есть рост цен, прежде всего в два-три раза по сравнению с февралем на кассовую ленту, в некоторых регионах, в отдельных, появился дефицит», — отметил замминистра в эфире телеканала «Россия-24».



Евтухов пояснил, что это связано с тем, что потребители кассовой ленты — в том числе розничные сети и банки — использовали не только отечественную, но и импортную ленту. «Причем у нас импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше объём рынка», — уточнил он.

