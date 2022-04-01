Минпромторг: Вопрос с дефицитом бумаги в РФ решён, но в регионах фиксируется нехватка кассовой ленты

В Минпромторге РФ заявили, что в ряде регионов страны фиксируется нехватка кассовой ленты. Об этом 1 апреля сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.
«Действительно, у нас сейчас есть рост цен, прежде всего в два-три раза по сравнению с февралем на кассовую ленту, в некоторых регионах, в отдельных, появился дефицит», — отметил замминистра в эфире телеканала «Россия-24».
Евтухов пояснил, что это связано с тем, что потребители кассовой ленты — в том числе розничные сети и банки — использовали не только отечественную, но и импортную ленту. «Причем у нас импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше объём рынка», — уточнил он.
При этом, по словам представителя Минпромторга, в целом вопрос с дефицитом бумаги в России решён. Цены на офисную бумагу в РФ возвращаются к уровням января — февраля, её нехватки в стране не будет, пообещал федеральный чиновник.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России цены на офисную бумагу выросли в шесть раз. Пачку A4, которая ещё месяц назад стоила 250 рублей, сейчас едва ли можно найти за полторы тысячи. Главная причина проблем производства — дефицит импортного реагента хлората натрия, который нужен для отбеливания целлюлозы. После жалоб на взрывной рост цен на бумагу в РФ федеральная антимонопольная служба решила проверить её производителей.