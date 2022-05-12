«Бред сивой кобылы». Невзоров* заявил, что не просил обжаловать свой арест и не знает, кто это сделал

Публицист Александр Невзоров* (признан СМИ-иноагентом) заявил, что не обжаловал свой арест и не знает, кто подал апелляцию. Об этом он написал в своем телеграм-канале 12 мая.

«Бред сивой кобылы. У меня нет адвоката, я никого не просил и никому не давал полномочий меня защищать. <…> Никаких милостей и снисхождений мне от режима не надо, я их никогда не приму. Я не знаю, кто тот самозванец, подавший ходатайство об отмене ареста, но меня он не представляет и не имеет ко мне ни малейшего отношения», — говорится в записи.

