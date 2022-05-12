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    «Бред сивой кобылы». Невзоров* заявил, что не просил обжаловать свой арест и не знает, кто это сделал

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    2 комментария
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    Публицист Александр Невзоров* (признан СМИ-иноагентом) заявил, что не обжаловал свой арест и не знает, кто подал апелляцию. Об этом он написал в своем телеграм-канале 12 мая.

    «Бред сивой кобылы. У меня нет адвоката, я никого не просил и никому не давал полномочий меня защищать. <…> Никаких милостей и снисхождений мне от режима не надо, я их никогда не приму. Я не знаю, кто тот самозванец, подавший ходатайство об отмене ареста, но меня он не представляет и не имеет ко мне ни малейшего отношения», — говорится в записи.

    В карточке дела сказано, что апелляционная жалоба на избрание меры пресечения была подана в Басманный районный суд Москвы 11 мая. ТАСС писал, что она поступила от адвоката публициста Дмитрия Овчинникова, который и подтвердил это информагентству. «С меня взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия», — также сказал он.

    6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста по обвинению по второй части статьи 207.3УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Согласно постановлению суда, адвокат возражал против ходатайства следствия о заключении под стражу, заявив, что доводы следователя «необоснованны и голословны». Имя защитника в документе не приводится.

    *Министерство юстиции РФ 22 апреля внесло Александра Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

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    Комментарии (2)

    vic_5e4cd1938d1a8
    "Сивая кобыла" молвила, что: "Я не я и лошадь не моя"
    VKuser181384498
    Ну и что, что Невзоров никого не уполномочивал. Возбуждено уголовное дело, значит ему выделили гос.адвоката, бесплатного. Такой адвокат и занимается освобождением Невзорова.
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