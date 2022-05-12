Если завтра — на улицу. В Петербурге готовятся сменить работу десятки тысяч сотрудников иностранных компаний

Останься без работы все сотрудники иностранных корпораций в одночасье, рынок труда в городе захлебнется как минимум на год. Помогает то, что процесс смены ими работы растянут во времени и уже, по сути, начался.



Фото: Сергей Коньков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Сотрудники иностранных компаний, которые, хлопнув дверью, притормозили деятельность на российском рынке, изнывают от неопределенности. Работники IKEA, H&M, McDonald's, Zara, OBI и многих других катают вату, получая две трети от привычной зарплаты за простой, но когда смогут вернуться к полной загруженности, не знает никто из них. Изначально работодатели говорили о простое продолжительностью не менее трех месяцев, но этот психологический барьер уже сломлен — IKEA заявила, что еще на три месяца, до августа, продлевает выплаты 15 тысячам российских сотрудников.



Катают вату 15 тысяч человек

В комитете по труду и занятости населения говорят, что в состоянии простоя в Петербурге находятся 15 818 человек, и, в принципе, неплохо себя чувствуют — гарантированные Трудовым кодексом две трети от средней зарплаты они исправно получают. «Жалоб на нарушение работодателями обязательств по выплатам перед сотрудниками к нам не поступало», — сказали «Фонтанке» в комитете.

В целом же картину на рынке труда в Петербурге комитет рисует пастельными тонами — в сравнении с прошлым годом, безработных в городе стало почти втрое меньше. Массово не теряли работу люди и после начала событий на Украине.

«На утро 11 мая на учете состоит 17 682 безработных. Это на 26,9 тыс. меньше, чем на ту же дату в 2021 году (44 600 человек) и на 419 человек меньше, чем на 1 марта 2022 года (18 101)», — сообщили в ведомстве.

Конкуренция — семь человек на место

Не так радужно видят картину на одном из крупнейших сайтов по поиску работы и сотрудников HeadHunter. Да, компания не ведет учет безработных, но градус тревожности на сайте растет час от часу: люди не ждут, когда работодатели попросят их с вещами на выход, а заваливают площадку шквалом резюме в поисках новой работы или подработки.



По сравнению с началом марта 2022 года сейчас число кандидатов на одну вакансию в Петербурге выросло в среднем на 3 пункта: с 4 до 7 человек. По стремительности роста конкуренции среди соискателей Петербург в связке с Ленобластью находятся на втором месте по стране. На лидирующих позициях — Москва и Московская область, где конкуренция выросла вдвое, с 4 до 8 человек на место. За Петербургом и Ленобластью в пятерку лидеров вошли Северо-Кавказский, Приволжский и Южный федеральные округа.

Сильнее всего чувствуют, что под ними горят стулья, страховщики, административный персонал и сектор управления персоналом: конкуренция возросла в 3,5 раза (с 2 до 6,9 человека на место) среди страховщиков, в 2,3 раза (с 3,5 до 8,2 человека на место) среди административных работников и в 2,5 раза среди управленцев (от 2,9 до 7,5 человека на место). Юристам так и вообще не позавидуешь: если в середине февраля за одно вакантное место бились 6 кандидатов, то в начале мая их число возросло до 10.

Тяжелее стало найти работу новичкам и студентам — среди них конкуренция выросла с 5,1 до 9,1 человека на место.



Прощупывают почву 28 тысяч петербуржцев

Истерики и демпинга среди соискателей пока не наблюдается: менять карьерные предпочтения и переквалифицироваться из администратора, продавца-кассира в столяров люди с опытом McDonalds не торопятся. Не меняют (пока) и зарплатных ожиданий. «Соискатели, имеющие опыт работы в H&M или Uniqlo, в среднем отмечают зарплатную вилку от 40 тысяч до 56 тысяч рублей, что характерно для данной сферы. Соискатели с опытом работы в производственных отраслях, например, Siemens или Philip Morris запрашивают от 60 тысяч до 120 тысяч рублей, что также в целом характерно для зарплатных ожиданий соискателей этой специализации в Петербурге», — говорят представители НН.

Число петербуржцев, обновивших или разместивших резюме, в эти дни достигло отметки 28 тысяч. Своим местом работы указали иностранные бренды, заявившие о приостановке работы на российском рынке или уходе с него, более 28 тысяч петербуржцев: McDonalds, Pepsico, IKEA, Yum! Brands, EPAM Systems, Inditex, Volkswagen, Adidas, E&Y, Mothercare, OBI, DXC Technology, PwC, KPMG, H&M, Siemens, LVMH, Philip Morris, Deloitte, Whirlpool, Uniqlo, Nokia, Accenture, L'Oreal, Starbucks, Nissan, Daimler, Heineken.



Но если учесть, говорят в компании, что далеко не все из этих сотрудников отмечают в своих резюме данные о месте работы, то таких зондирующих почву граждан в базе НН может быть больше.

«Комментариев мы сейчас не даем»

Повод начинать суетиться и подыскивать себе работу действительно есть, считает один из руководящих сотрудников завода «Питерформ» в Шушарах, который поставляет детали для автомобилей Hyundai. С начала спецоперации на Украине в простой отправились почти все работники его предприятия — порядка 450–500 человек. И что там дальше за горизонтом — увольнение или возврат к 100%-ной загруженности, — увы, не видно. Но если рассуждать логически, то работа автозавода никому, по словам петербуржца, сейчас не нужна.

Если в двух словах, [деньги выплачивают] в соответствии с требованиями правительства РФ, две трети. Если не работаем — сидим, если не сидим, то работаем. Сколько рабочих дней в неделю? Не знаю, у каждого по-своему. Какие прогнозы? Будем ли мы работать, зависит от наших клиентов, от наших собственных заказчиков. Лично моя оценка — сейчас производить автомобили в России невыгодно. Потому что сырье и материалы, из которых производят автомобиль, подорожали в 5–7 раз. И если готовый автомобиль стоил 10 тысяч евро, то теперь он будет стоить 22 тысячи. Это не самая приятная цена для обычного человека», — рассказал «Фонтанке» менеджер «Питерформа».



Концерн General Motors, в отличие от IKEA, не стал тянуть кота за хвост, а отрубил его целиком: в апреле в компании заявили, что с российского рынка уходят и всех сотрудников увольняют.

Как на исходе трехмесячного простоя поступят с российскими «хвостами» другие колеблющиеся иностранные бренды, они не сообщают.

На запрос «Фонтанки» о намерениях в «Макдоналдсе» в Петербурге (ООО «СРП») не ответили. В пресс-службе «глобального»« Макдоналдса» в Москве отметили, что говорить пока не о чем.

«Спасибо за ваши вопросы, но комментариев мы сейчас не даем», — сказала «Фонтанке» представитель пиар-службы Наталья Меркушова.

По данным площадки СПАРК, по состоянию на 31 декабря 2021 года в ООО «СРП» числилось 4769 человек. Не раскрыли своих намерений ни в H&M, ни в Zara — запросы «Фонтанки» остались без ответов. Не смогли прояснить ситуацию даже в Минпромторге. Хотя в апреле замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов показывал, что держит руку на пульсе, и даже заявил о намерениях IKEA «возобновить деятельность в России».

Мнение эксперта

Если все сотрудники иностранных брендов окажутся на улице, рынок Петербурга ждет коллапс, считают эксперты. Причем высококлассные специалисты как по линии рабочих, линейных специальностей в ретейле, так и ИТ-специалисты и менеджеры руководящих должностей пострадают в меньшей степени, считают хедхантеры.

«Часть этих сотрудников либо уже сейчас, либо в будущем схантят к себе другие компании. То есть первая часть таких работников, выходящих уже сейчас или планирующих выйти на рынок труда в будущем, с большой вероятностью «растворятся» в работодательском спросе», — считают в HH.ru.

Выход на рынок труда всех экс-сотрудников иностранных корпораций ни к чему хорошему не приведет, считает Петр Арефьев, кандидат экономических наук, доцент Департамента экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».

— Поначалу это вызовет всплеск безработицы, особенно в секторе услуг. Но с учетом того, что как минимум в Москве сейчас начинают выделять поддержку, в том числе компаниям, которые занимаются пищепромом, и того, что в целом освобождается место для развертывания наших отечественных компаний, то в принципе в среднесрочной перспективе занятость восстановится. Все зависит от того, сколько продлится спецоперация — санкции все-таки довольно серьезные наложили, сразу они не снимаются. При нормальном развитии событий, если мы включимся в диалог с Западом, будет восстановление мира на Украине, мы договоримся с украинским правительством, то в течение года-двух, я думаю, наш российский бизнес займет не все, но большую часть освободившихся ниш. Второй момент — те компании, которые уходят — McDonald’s, IKEA, — все составляющие производили в РФ, за исключением фурнитуры, но это вполне возможно заменить. Поэтому здесь при внешнем управлении, а не национализации это поможет сохранить рабочие места. С теми компетенциями, которые граждане наработали в иностранных компаниях, они после прохождения острой фазы смогут трудоустроиться в течение года-двух. Пока людям не до покупки мебели, кто-то начинает готовить дома или переходит на «доширак», такое тоже происходит, но долго не должно продлиться.

— А если мы не помиримся в ближайшие месяцы, тогда что? — Даже при самом худшем сценарии начнется всеобщая мобилизация. Если люди уйдут на фронт, то безработица не грозит — будут более серьезные проблемы. Я надеюсь, что в течение года-двух ситуация восстановится.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

