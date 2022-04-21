Минпромторг: IKEA ищет возможность открыть магазины в России

«Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — заявил Евтухов.

Компания IKEA ищет возможность возобновить деятельность в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, сообщил 21 апреля ТАСС со ссылкой на выступление замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова

Замглавы также отметил, что приостановка деятельности компании связана не с российскими действиями на Украине, а с логистическими проблемами. «Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность. Уходить не хотят, так как российский рынок большой», — добавил Евтухов.



По его словам, аналогичная ситуация и у Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).

Напомним, в начале марта компания IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России и Белоруссии минимум на три месяца.

