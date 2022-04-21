Минпромторг: IKEA ищет возможность открыть магазины в России

Компания IKEA ищет возможность возобновить деятельность в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, сообщил 21 апреля ТАСС со ссылкой на выступление замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова
«Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — заявил Евтухов.
Замглавы также отметил, что приостановка деятельности компании связана не с российскими действиями на Украине, а с логистическими проблемами. «Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность. Уходить не хотят, так как российский рынок большой», — добавил Евтухов.
По его словам, аналогичная ситуация и у Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).
Напомним, в начале марта компания IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России и Белоруссии минимум на три месяца.