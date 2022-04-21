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    Минпромторг: IKEA ищет возможность открыть магазины в России

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    5 комментариев

    Компания IKEA ищет возможность возобновить деятельность в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, сообщил 21 апреля ТАСС со ссылкой на выступление замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова

    «Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — заявил Евтухов.

    Замглавы также отметил, что приостановка деятельности компании связана не с российскими действиями на Украине, а с логистическими проблемами. «Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность. Уходить не хотят, так как российский рынок большой», — добавил Евтухов.

    По его словам, аналогичная ситуация и у Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).

    Напомним, в начале марта компания IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России и Белоруссии минимум на три месяца.

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    Комментарии (5)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    да, ладно, в чём смысл движения вспять? ..
    фрикадельки давно заместились котлетами ...
    274620054
    Ну вот и вернулись, а криков то было, что мебель будет негде покупать теперь
    art1354
    Не товар у них, а мусор сплошной!
    Всё и намного более лучшего качества можно купить в Метро, Леруа и так далее, а мебель я ищу и покупаю старинную под реставрацию.
    А куча мягких игрушек, да ещё и по таким ценам....
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