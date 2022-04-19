Без Chevrolet и Cadillac. В General Motors зашла речь об увольнении сотрудников в России

Американская компания General Motors продлевает паузу в своей деятельности на территории России. По некоторым данным, ближайший план — прекратить поставки и всех уволить.

Заявление концерна российские СМИ цитируют вечером 19 апреля. В нем идет речь о «расширении мер по остановке операционной деятельности». С конца февраля компания не импортирует машины в Россию и не ведет на территории страны коммерческую деятельность.

О каком расширении речь, ранее со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». Утверждается, что GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилеры получили уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.