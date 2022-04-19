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    Экономика и санкции

    Без Chevrolet и Cadillac. В General Motors зашла речь об увольнении сотрудников в России

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    8 комментариев

    Американская компания General Motors продлевает паузу в своей деятельности на территории России. По некоторым данным, ближайший план — прекратить поставки и всех уволить.

    Заявление концерна российские СМИ цитируют вечером 19 апреля. В нем идет речь о «расширении мер по остановке операционной деятельности». С конца февраля компания не импортирует машины в Россию и не ведет на территории страны коммерческую деятельность.

    О каком расширении речь, ранее со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». Утверждается, что GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилеры получили уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

    GM остановил производство в России, в том числе завод под Петербургом, в 2015 году после присоединения Крыма.

    Последние годы концерн поставлял в страну только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.

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    Комментарии (8)

    AlBerkut
    Да как-то настоящих шевиков в России и так немного, а вот всё больше откровенных вёдер, тех же самых Ланос (на базе опеля кадетт, но украинской сборки), авео, лачетти и т.п.... А ещё узбекской сборки типа шевроле есть.... Не, с ВАГом и рядом не стояло, а вот настоящие американские шевроле это весчЪ...
    Жаль. Но ничего...
    Денеб
    Даёшь православные модели! Лада Калина для крепостных....Аурус - для знати......
    alexadmin
    Блин, так и не успел купить кремовый Escalade :(
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