В Красноярском крае задержали замглавы города, где сгорели 233 дома

В Красноярском крае задержан по делу о халатности 28-летний заместитель главы города Уяр, где в результате пожара уничтожено 233 жилых дома. Об этом 12 мая сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии . На территории Уяра, по данным следствия, располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами. В полномочия замглавы входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории муниципального образования. Он, говорится в сообщении регионального СК, проигнорировал информационное письмо о необходимости устранить нарушения требований пожарной безопасности, а также не предпринял мер к ликвидации свалки.

Халатность привела к пожару на свалке и распространению огня по городу. Как уточняет СК, в результате пожара уничтожено 233 жилых дома.



Как писала «Фонтанка», уже более 1 200 человек пострадали от пожаров в Красноярском крае. Четыре человека погибли в результате пожаров в Кузбассе. Недавно президент РФ Владимир Путин сказал, кто должен тушить пожары в России.

