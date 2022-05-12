Лысуха в Петербурге делает водяные арки. Рассмотрите её лысину

Пернатые в Петербурге радуются весне несмотря на холодную погоду. Они уже вовсю открыли купальный сезон.
Благодаря современной фототехнике можно в деталях рассмотреть лысуху — они живут в Петербурге, но мало кто из горожан знает их в «лицо». Купание этой птички, водяные арки, которые она себе устраивает, и её лысину (точнее, кожистую бляху, из-за которой она получила своё название) хорошо видно на снимках из сада Ивана Фомина, опубликованных 12 мая в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Лысуха — довольно агрессивная родственница журавля с мощными лапами. «Фонтанка» показывала её потрясающую походку. По своей природе это перелётные птицы, но в Петербурге отмечались случаи, когда они оставались зимовать. В этом есть опасность для местных видов.