«И почему в Вагановское не приняли?» Лысуха показала в Пушкине неваляшечное дефиле

В Пушкине заметили птицу с потрясающей походкой — лысуха, родственница журавля, решила пробежаться по льду. Видео с ней опубликовали 11 апреля в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».



«Ухихикались, пока снимали», — отметила подписчица, опубликовавшая ролик под названием «И почему в Вагановское не приняли?»