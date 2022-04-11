«И почему в Вагановское не приняли?» Лысуха показала в Пушкине неваляшечное дефиле

В Пушкине заметили птицу с потрясающей походкой — лысуха, родственница журавля, решила пробежаться по льду. Видео с ней опубликовали 11 апреля в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
«Ухихикались, пока снимали», — отметила подписчица, опубликовавшая ролик под названием «И почему в Вагановское не приняли?»
Автор: Птицы СПб и России / vk.com
Кадры действительно забавные: птица, будто сгорбившись, вразвалочку бежит по льду, имея одновременно комичный и несколько угрожающий вид.
Ранее лысуху — похожую на утку водоплавающую птицу из семейства пастушковых отряда журавлеобразных — заметили на Дворцовой площади.