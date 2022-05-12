Мы в тылу. Циклон принёс Петербургу похолодание

Погода в Петербурге испортилась. Надо подождать один день, и станет немного лучше.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая днём ожидается кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 7–9 градусов, днем составит 12–14.
Регион находится в зоне тыловой, холодной части циклона, формирующей облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температурный фон, по его словам, окажется на 2–3 градуса ниже нормы. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что тоже ниже нормы.
В пятницу потеплеет на 1–2 градуса. Леус дождей не обещает, а вот в прогнозе СЗ УГМС они есть — кратковременные и местами, плюс порывистый ветер.