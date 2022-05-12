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    Мы в тылу. Циклон принёс Петербургу похолодание

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    3 комментария

    Погода в Петербурге испортилась. Надо подождать один день, и станет немного лучше.

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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая днём ожидается кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 7–9 градусов, днем составит 12–14.

    Регион находится в зоне тыловой, холодной части циклона, формирующей облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температурный фон, по его словам, окажется на 2–3 градуса ниже нормы. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что тоже ниже нормы.

    В пятницу потеплеет на 1–2 градуса. Леус дождей не обещает, а вот в прогнозе СЗ УГМС они есть — кратковременные и местами, плюс порывистый ветер.

    Фото: Дорожный инспектор

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    Комментарии (3)

    Штиль
    Ничего себе похолодание, отключать отопление пора, достаточно тепло и комфортно.
    274806705
    не в тылу мы с 24.02 а в полной ****
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