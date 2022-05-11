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    Табличку посольства Польши в Москве облили красной краской

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    13 комментариев

    Неизвестные облили красной краской табличку польского посольства в Москве. На данный момент её смывают рабочие.

    Как передаёт РИА Новости 11 мая, сейчас у здания дипмиссии находится охранник, полицейского усиления нет.

    В самом посольстве, отмечает агентство, инцидент назвали «хулиганским поведением», от дополнительных комментариев там отказались.

    «Фонтанка» писала, что послу Польши Кшиштофу Краевскому сообщили об ожидании официальных извинений от Варшавы после нападения на посла РФ Сергея Андреева. 11 мая он заявил, что не особо верит в то, что Варшава сдаст назад после призыва Москвы принести извинения.

    9 мая, в День Победы, посла РФ в Польше Андреева облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских воинов. Сам он уточнил, что это был сироп. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку нападению на сотрудников российской дипмиссии в Варшаве и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Тем временем в МИД Польши заявили, что «осознают серьезность ситуации».

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    Комментарии (13)

    267288717
    Принцип взаимности в дипломатии архиважен, так что хочешь - не хочешь, а полить краской или хотя бы помидорами закидать польского посла придётся.
    AndrewBarsik
    Без ведома, молчаливого согласия и гарантий бездействия со стороны подразделения по охране дипломатических представительств ах-какого ведомства такое сделать невозможно. Ведомство в очередной раз расписалось в своей бесполезности.
    Диванный Эксперт
    Не стоило уподобляться убогим.
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