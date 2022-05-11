Табличку посольства Польши в Москве облили красной краской

Неизвестные облили красной краской табличку польского посольства в Москве. На данный момент её смывают рабочие.
Как передаёт РИА Новости 11 мая, сейчас у здания дипмиссии находится охранник, полицейского усиления нет.
В самом посольстве, отмечает агентство, инцидент назвали «хулиганским поведением», от дополнительных комментариев там отказались.
«Фонтанка» писала, что послу Польши Кшиштофу Краевскому сообщили об ожидании официальных извинений от Варшавы после нападения на посла РФ Сергея Андреева. 11 мая он заявил, что не особо верит в то, что Варшава сдаст назад после призыва Москвы принести извинения.