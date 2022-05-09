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    В Варшаве облили краской российского посла

    3736
    21 комментарий

    Посла РФ в Польше Сергея Андреева 9 мая облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских воинов. Об этом сообщает РИА Новости.

    Возложить цветы на могилы советских солдат дипломатическому сотруднику не дали — в этот момент его облили краской. Послу преградили путь неизвестные люди, после чего Андрееву в сопровождении полиции пришлось покинуть кладбище.

    Посольство России в Польше планирует заявить формальный протест из-за нападения на представителей дипмиссиии. Посол сообщил, что ни он, ни его коллеги не получили серьезных травм, сообщает ТАСС.

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    Комментарии (21)

    Капитан Очевидность2
    Чтобы в Польше попереться куда-то там 9 мая возлагать цветочки - видать наивность нашего посла зашкаливает далеко за 80lvl.
    Дежурный по объединению
    Надо было в Москве обливателей задерживать. После этого, из неправильной газеты..
    274462356
    Очередь на денацификацию становится больше...
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