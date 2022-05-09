В Варшаве облили краской российского посла

Посла РФ в Польше Сергея Андреева 9 мая облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских воинов. Об этом сообщает РИА Новости .

Возложить цветы на могилы советских солдат дипломатическому сотруднику не дали — в этот момент его облили краской. Послу преградили путь неизвестные люди, после чего Андрееву в сопровождении полиции пришлось покинуть кладбище.



Посольство России в Польше планирует заявить формальный протест из-за нападения на представителей дипмиссиии. Посол сообщил, что ни он, ни его коллеги не получили серьезных травм, сообщает ТАСС.

