МИД РФ: Москва ждет извинений от Варшавы за облитого краской российского посла

Российская сторона ждет от Варшавы официальных извинений после нападения на посла РФ Сергея Андреева. Об этом 11 мая было заявлено послу Польши Кшиштофу Краевскому, которого в среду вызвали в МИД РФ.
«Налицо грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов. К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность Посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — говорится в заявлении дипведомства.
Дальнейшие шаги, отметили в МИД, зависят от реакции Варшавы на требования Москвы.
9 мая, в День Победы, посла Андреева облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских воинов. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку нападению на сотрудников российской дипмиссии в Варшаве и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Тем временем в МИД Польши заявили, что «осознают серьезность ситуации».