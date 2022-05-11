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    МИД РФ: Москва ждет извинений от Варшавы за облитого краской российского посла

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    13 комментариев

    Российская сторона ждет от Варшавы официальных извинений после нападения на посла РФ Сергея Андреева. Об этом 11 мая было заявлено послу Польши Кшиштофу Краевскому, которого в среду вызвали в МИД РФ.

    «Налицо грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов. К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность Посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — говорится в заявлении дипведомства.

    Дальнейшие шаги, отметили в МИД, зависят от реакции Варшавы на требования Москвы.

    9 мая, в День Победы, посла Андреева облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских воинов. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку нападению на сотрудников российской дипмиссии в Варшаве и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Тем временем в МИД Польши заявили, что «осознают серьезность ситуации».

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    Комментарии (13)

    Игoрь
    Странно, что для паритета польского посла ничем не облили пока от от парковки до дверей мида дефилировал. А жаль.
    263836471
    Несколько месяцев назад уже звучали предупреждения: кто не хочет говорить с Лавровым - будет говорить с Шойгу! Не верили....
    Софокл Аристархович
    "Мыши плакали и кололись... Кололись и вновь плакали... Но - продолжали жрать кактус!"
    О каком выполнении условий и требований Конвенции со стороны Польши идет речь? Вы о чем?
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