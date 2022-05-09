СК взялся расследовать нападение на посла в Варшаве. МИД Польши выдал комментарий

Поручение дать правовую оценку нападению на сотрудников российской дипмиссии в Варшаве следователям центрального аппарата СК дал глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин. «По имеющейся информации, сегодня в Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов на делегацию российского посольства было совершено нападение. Представителей делегации облили краской, попав в лицо и глаза. Тем самым церемония возложения венка в память о погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками была сорвана», — говорится в сообщении СК.

Следственный комитет России установит обстоятельства нападения на российского посла в Польше и даст правовую оценку произошедшему. Об этом 9 мая ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Следователям при взаимодействии с российским МИДом предстоит установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности.



Российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, выразило «решительный протест» польским властям. «МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», — сказано в публикации на сайте министерства.



МИД Польши, по данным РИА Новости, заявил, что «осознает серьезность ситуации» с нападением на российского посла.



Посла России в Польше Сергея Андреева облили краской, когда он вместе с коллегами по дипмиссии пришел возложить цветы на кладбище советских воинов.

