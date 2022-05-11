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    Петербургский омбудсмен заверила, что художница Скочиленко обеспечена едой в достаточной мере. Но только за счет передач

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    10 комментариев

    Арестованная по делу о фейках петербургская художница Саша Скочиленко обеспечена необходимыми ей по медицинским показаниям безглютеновыми продуктами в достаточной мере, говорится в ответе уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой депутату Заксобрания Борису Вишневскому. Документ от 11 мая есть в распоряжении «Фонтанки».

    По словам омбудсмена, еду Скочиленко получает через передачи: индивидуальное питание в СИЗО не предусмотрено. Как и объясняли в пресс-службе УФСИН «Фонтанке», можно или приобретать безглютеновые продукты в магазинах при учреждении, или ждать, пока еду передадут.

    Агапитова уточнила, что так и не получила ответа на свой запрос к начальнику УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорю Потапенко о возможности организовать трёхразовое питание с учётом здоровья Скочиленко.

    Напомним, что находящаяся сейчас в СИЗО Александра Скочиленко имеет ряд заболеваний, в том числе она страдает целиакией — непереносимостью глютена.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 7 мая стало известно, что после жалоб на травлю в СИЗО художницу перевели в двухместную камеру. Девушка арестована до 31 мая.

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    Комментарии (10)

    VKuser181384498
    Безусловно в СИЗО не санаторий и не пансионат, где питание по заказному меню. На Донбассе люди 8 лет по подвалам сидели, на кострах готовили и по сей день так. Они даже не подозревают, что у некоторых из них целиокия.
    265055770
    С целиакией только в СИЗО и попадать. Лучший курорт. Хотя в принципе ничего особо сложного нет. Хлеб и макароны ей нельзя. А гречку, картошку и рис можно.
    Денеб
    Стойкости и здоровья Вам, Александра! Мы гордимся Вами!
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