Художницу Сашу Скочиленко после жалоб на травлю в СИЗО перевели в двухместную камеру

По ее словам, сейчас Скочиленко живет с доброжелательной девушкой, «с которой они строят быт, исходя из правил внутреннего распорядка, а не выдуманных правил недобросовестных женщин».

«Сегодня она уже встретила меня с улыбкой и поделилась радостными новостями. Во-первых, она обеспечивается горячим безглютеновым питанием от СИЗО. Во-вторых, ее перевели после неоднократных жалоб на условия пребывания в двухместную камеру», — сообщила защитница.

Условия пребывания в СИЗО арестованной по делу о фейках петербургской художницы Саши Скочиленко улучшились. Об этом накануне рассказала адвокат девушки Яна Неповиннова.

Также стало известно, что у арестованной художницы появились осложнения после удаления зуба. По словам Неповинновой, Скочиленко дают антибиотики, но их не хватает.



Ранее Скочиленко жаловалась на травлю со стороны соседок по камере, которые не давали художнице доставать еду, когда она хочет, и заставляли постоянно перестирывать свою одежду.



Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.



Скочиленко была арестована до конца мая. Адвокат, ходатайствуя о менее жесткой мере пресечения, говорил о хроническом заболевании девушки и о том, что в СИЗО невозможно обеспечить ей необходимую безглютеновую диету.

