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    В петербургской школе, где патриотизм воспитывали «Бесогоном», прокуратура нашла нарушение закона об информации

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    2 комментария

    Воспитание патриотизма в учениках четвертого класса школы №321 с помощью видеозаписи передачи «Бесогон» закончилось прокурорской проверкой. Об этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила 11 мая в ответе на запрос депутата петербургского парламента от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

    Прокуратура Центрального района проверила школу на соблюдение требований законодательства о защите детей от информации, которая может навредить их нравственному и духовному развитию. Поводом стало обращение отца одной из учениц. Надзорное ведомство пришло к выводу, что учительница, которая показала детям видеозапись авторской передачи Никиты Михалкова о происхождении фашизма, допустила нарушение законодательства, поскольку видео «Бесогона» имеет маркировку «18+» и не предназначено для несовершеннолетних зрителей.

    Ранее учителя и руководство школы №321 заявляли, что перед демонстрацией видеоматериалов на уроке из них были «изъяты сцены насилия». Однако специально проведенная по поручению комитета по образованию Петербурга экспертиза этих видеоматериалов выявила, что они «содержат кадры жестокости нацистов во время Второй мировой войны, неприемлемые для учащихся 4 класса».

    Инцидент в школе №321 Центрального района Петербурга произошел 6 апреля: ученикам 4 класса в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» по теме «Чувство Родины» была показана авторская передача Никиты Михалкова «Бесогон TV. Откуда растут ноги». В выпуске рассказывалось о происхождении фашизма и событиях времен Великой Отечественной войны и новейшей истории на Украине. И.о. директора школы в ответ на запрос «Фонтанки» заявила, что после урока жалоб от родителей не поступало, а поступали, напротив, благодарности за организацию патриотического воспитания. По ее словам, сцены насилия из передачи перед показом ее детям «были изъяты». Позднее стало известно, что педагог, которая использовала передачу в качестве учебного материала, а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе получили выговоры.

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    Комментарии (2)

    altnec
    Когда кто-то из этих "экспериментальных" детей начнет биться в истерике, тогда и последуют иски. Но, есть основания полагать, что и директор школы, ни тем более псевдоучитель комсюковского воспитания, к тому времени уже будут дисквалифицированы и станут совсем другими благополучными людьми как и прежде, не считая травмы ими нанесенной детям на всю оставшуюся жизнь этих детей.
    Савва Морозов
    уже нашла или только провели проверку?
    а Вишневскому слабо направить в прокуратуру запрос на тему действий России на окраине? я бы ему потом передачку прислал.
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