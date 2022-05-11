В петербургской школе, где патриотизм воспитывали «Бесогоном», прокуратура нашла нарушение закона об информации

Воспитание патриотизма в учениках четвертого класса школы №321 с помощью видеозаписи передачи «Бесогон» закончилось прокурорской проверкой. Об этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила 11 мая в ответе на запрос депутата петербургского парламента от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.
Прокуратура Центрального района проверила школу на соблюдение требований законодательства о защите детей от информации, которая может навредить их нравственному и духовному развитию. Поводом стало обращение отца одной из учениц. Надзорное ведомство пришло к выводу, что учительница, которая показала детям видеозапись авторской передачи Никиты Михалкова о происхождении фашизма, допустила нарушение законодательства, поскольку видео «Бесогона» имеет маркировку «18+» и не предназначено для несовершеннолетних зрителей.
Ранее учителя и руководство школы №321 заявляли, что перед демонстрацией видеоматериалов на уроке из них были «изъяты сцены насилия». Однако специально проведенная по поручению комитета по образованию Петербурга экспертиза этих видеоматериалов выявила, что они «содержат кадры жестокости нацистов во время Второй мировой войны, неприемлемые для учащихся 4 класса».