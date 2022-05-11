В петербургской школе, где патриотизм воспитывали «Бесогоном», прокуратура нашла нарушение закона об информации

Инцидент в школе №321 Центрального района Петербурга произошел 6 апреля: ученикам 4 класса в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» по теме «Чувство Родины» была показана авторская передача Никиты Михалкова «Бесогон TV. Откуда растут ноги». В выпуске рассказывалось о происхождении фашизма и событиях времен Великой Отечественной войны и новейшей истории на Украине. И.о. директора школы в ответ на запрос «Фонтанки» заявила, что после урока жалоб от родителей не поступало, а поступали, напротив, благодарности за организацию патриотического воспитания. По ее словам, сцены насилия из передачи перед показом ее детям «были изъяты». Позднее стало известно, что педагог, которая использовала передачу в качестве учебного материала, а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе получили выговоры.



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