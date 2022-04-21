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    Директор петербургской школы, где четвероклассникам показывали «Бесогон», заявила о полученной благодарности

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    20 комментариев

    Администрация петербургской школы № 321, в которой четвероклашкам прививали патриотизм передачей «Бесогон», получила благодарность за работу по патриотическому воспитанию. Об этом «Фонтанке» 21 апреля сообщила и. о. директора школы № 321 Людмила Капустина.

    «Передача транслировалась фрагментарно, без показа сцен насилия, — утверждает Капустина. — В ходе просмотра отрывков передачи комментировались исторические факты и события. Обстановка на уроке была комфортной, никаких эмоциональных проявлений у учащихся не наблюдалось». Кроме того, руководитель школы отметила, что после просмотра видео с детьми была проведена дискуссия, в ходе которой четвероклашки «высказывали мнение о недопустимости фальсификации истории, о любви и гордости за свою Родину».

    По словам Капустиной, неоднозначную реакцию продемонстрировали родители, и то неофициально. «В администрацию школы жалоб со стороны родителей не поступало, — заявила Капустина. — На имя и. о. директора поступила благодарность в адрес администрации школы и педагогов за работу по патриотическому воспитанию».

    В то же время изданию РБК Капустина сообщила, что учительнице начальных классов, которая показала четвероклассникам выпуск программы «Бесогон» с возрастным ограничением 18+, был объявлен выговор.

    «Фонтанка» обратилась в пресс-службу администрации Центрального района, в подчинении которого находится школа № 321, за разъяснением, что же все-таки стало итогом проведенного в школе урока с «Бесогоном»: благодарность или выговор?

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    Комментарии (20)

    Kit.
    Тема не раскрыта: в каком объёме была получена благодарность?
    tochilshik
    можно и для малышей.соловьев и скабеева в гостях у хрюши и степашки.
    tochilshik
    т.е. родителей все устраивает? сами большие любители скабеевщины?
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