Директор петербургской школы, где четвероклассникам показывали «Бесогон», заявила о полученной благодарности

Администрация петербургской школы № 321, в которой четвероклашкам прививали патриотизм передачей «Бесогон», получила благодарность за работу по патриотическому воспитанию. Об этом «Фонтанке» 21 апреля сообщила и. о. директора школы № 321 Людмила Капустина.

«Передача транслировалась фрагментарно, без показа сцен насилия, — утверждает Капустина. — В ходе просмотра отрывков передачи комментировались исторические факты и события. Обстановка на уроке была комфортной, никаких эмоциональных проявлений у учащихся не наблюдалось». Кроме того, руководитель школы отметила, что после просмотра видео с детьми была проведена дискуссия, в ходе которой четвероклашки «высказывали мнение о недопустимости фальсификации истории, о любви и гордости за свою Родину».



По словам Капустиной, неоднозначную реакцию продемонстрировали родители, и то неофициально. «В администрацию школы жалоб со стороны родителей не поступало, — заявила Капустина. — На имя и. о. директора поступила благодарность в адрес администрации школы и педагогов за работу по патриотическому воспитанию».

