«Ребенок не может быть вне политики». Зачем в петербургской школе детям показали кино с маркировкой 18+

В школе № 321 Центрального района четвероклашкам попытались привить «чувство Родины» с помощью передачи Никиты Михалкова «Бесогон». Дети рыдали. Как утверждает разгневанный родитель, не от патриотизма, а от ужаса.



Коллаж: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отец петербургской школьницы требует привлечь к ответственности учительницу, которая показала классу его дочери передачу БесогонTV «Откуда растут ноги». Учительница объяснила мотивы своего поступка тем, что «ребенок не может быть вне политики», а «сцены насилия» из фильма были «изъяты». В школе хранят молчание, а в аппарате уполномоченного по правам ребенка обеспокоены тем, что обсуждаемые видеоматериалы вообще не были предназначены для лиц младше 18 лет.

6 апреля дочь петербуржца Валерия Шапошникова вернулась из 321-й школы Центрального района в слезах. Оказалось, что на уроке у четвертого класса, в котором учится девочка, детям показали фильм БесогонTV «Откуда растут ноги». В нем на протяжении 48 минут кинорежиссер Никита Михалков объясняет «происхождение фашизма», иллюстрируя свои тезисы кадрами документальной хроники и современных теленовостей.



В тот же день в родительском чате класса началось активное обсуждение произошедшего. По словам Шапошникова, не все одноклассники дочери смогли досмотреть это кино до конца «из-за натуральной истерики».

«Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать её на органы, другой — рыдал, так как у него во время спецоперации погибла бабушка, — описывает реакции детей Валерий Шапошников. — Кто-то рыдал от ужаса, кто-то плакал из-за гибели ни в чём не повинных людей».

Показанное детям видео доступно на YouTube.



Автор: БесогонTV / YouTube.com

Начинается оно с пропечатанного на русском языке предупреждения: «В программе содержатся кадры жестокости и насилия. Беременным и впечатлительным людям рекомендуется воздержаться от просмотра. 18+». Уже через три минуты после этого дисклеймера на экране появляются черно-белые фотографии трупов, в том числе полураздетых, очевидно, изнасилованных женщин. У одной из них из вспоротого живота вывалились внутренности. Михалков поясняет, что это — польское село Поросли, 1943 год. «Банда украинских националистов притворилась советскими партизанами, а вечером они убили 173 жителя села», — говорит режиссер. Затем — снова хроника, но уже 1946 год, публичная казнь военных преступников через повешение на центральной площади Киева. Еще через несколько минут на экране возникают маленькие украинские девочки. Они лихо выхватывают из ножен армейские клинки и выкрикивают нацистское приветствие. Следующий сюжет — учебники для 11-го класса, написанные «по методичкам НАТО», которые «нашли в школах Волновахи». Бомбардировки Донбасса. Старушка истошно кричит на понурых парней в обтерханной одежде цвета хаки: «Встань на колени, сволочь!» «Эта война готовилась в течение 30 лет, и эти потомки бандеровцев не успокоились бы», — звучит за кадром. Затем в кадре — кости в печах и тела узников концлагерей в траншеях. Нацистский врач ставит опыты на еврейских детях. Руководитель проекта «мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко в кадре произносит скандальную реплику о том, как он «дал указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди» (позднее Друзенко извинился за свои слова, объяснив, что «это были эмоции», а на самом деле его мобильный госпиталь «никого не кастрирует и не собирается», но в передаче этот нюанс опущен).



Авторская передача Никиты Михалкова «Бесогон» собирает миллионы просмотров на YouTube. В школе № 321 видео с названием «Откуда растут ноги» было показано по инициативе педагога, которая преподает основы религиозных культур и светской этики для третьеклассников. «Педагог нашего класса присутствовала на этом уроке, сидела на последней парте и проверяла домашние задания, — рассказывает Валерий Шапошников. — Наш педагог вмешалась после урока. Из переписки в родительском чате я узнал, что учительницу вызывали на беседу к завучу школы, после чего учительница записала аудиосообщение с объяснением своих действий, которое было выложено в родительский чат».

Полутораминутная аудиозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

аудиозапись читатель «Фонтанки» скачать

Вот полная расшифровка объяснения, которое сама преподавательница дала встревоженным родителям: «В вашем классе я провожу часы ОРКСЭ по курсу «Основы светской этики». Сегодня по теме «Чувство Родины» на странице 56–59 для освещения политической ситуации в мире и предотвращения русофобских настроений и антироссийской пропаганды показан фрагмент передачи «Бесогон. Откуда растут ноги», с изъятием сцен насилия в соответствии с объяснением исторического происхождения фашизма. Что касается маленькой девочки. Это фрагмент документального фильма, кадры, снятые украинскими националистами о подготовке кадров начиная с детского сада. Как националисты готовят своих детей к борьбе с нашими детьми. Считаю, что ребенок не может быть вне политики, потому что все равно слышит это все вокруг себя и делает неправильные выводы. Из-за этого возникают такие течения, как митинги Навального, в поддержку. Что тоже для наших детей может явиться не очень хорошим примером».



Похоже, в школе на этом инцидент сочли исчерпанным. Но Валерий Шапошников уверен, что действиям педагога необходимо дать правовую оценку.

Демонстрация телепередачи «Бесогон» четвероклассникам возмутила и депутата петербургского парламента Бориса Вишневского, к которому Шапошников обратился с просьбой разобраться в ситуации.

«История совершенно возмутительная: показывать пропагандистскую программу 10-летним детям — значит, калечить их психику и наносить серьезные травмы, — говорит Борис Вишневский. — Даже многие из взрослых не способны как следует разобраться в происходящем сейчас во время «спецоперации» — так что говорить о детях? Которые не могут еще отличить правду от лжи и приучены доверять взрослым и безоговорочно им верить на слово. Категорически нельзя показывать им то, что разжигает вражду и ненависть к другим народам. Это не только незаконно, это этически недопустимо. Для меня особая боль — то, что это происходит в моей родной школе, где я учился с первого по шестой класс и где постоянно бываю. Я уже связался по телефону с Анной Митяниной и попросил обратить особое внимание на эту историю. Жду результатов проверки и принятия мер, вплоть до лишения навсегда права работать с детьми для тех, кто устраивает такие «занятия», и тех, кто это санкционирует».



В аппарате уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной «Фонтанке» рассказали, что давать какие-либо оценки произошедшему до результатов проверки пока рано. Но отметили, что на ролике стоит ограничение «18+» и, даже если «сцены насилия были изъяты», этот факт вызывает беспокойство. В комитете по образованию тоже посоветовали дождаться результатов проверки ситуации.

До врио директора школы № 321 Людмилы Капустиной «Фонтанке» дозвониться не удалось. «Вы по этому телефону до нее не дозвонитесь, это канцелярия, — ответили по телефону, указанному на сайте школы как номер директора. — Пишите свой вопрос на электронную почту с контактными данными. Если ей это будет интересно, она вам ответит быстро». Письмо на имя Людмилы Капустиной было отправлено сутки назад, ответа не последовало.

«Я хочу предать эту историю публичности, — говорит Валерий Шапошников. — Остальные родители тоже возмущены, но они восприняли аудиозапись учительницы как извинение и боятся, что в результате огласки может пострадать наша классная руководитель, а она все-таки приняла меры. Но я считаю недопустимым подобное «обучение» и вижу явный состав преступления по статье «Разжигание межнациональной розни» 282 УК РФ. И хочу, чтобы виновный учитель обязательно понесла наказание».



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

