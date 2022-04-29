За воспитание патриотизма передачей «Бесогон» в петербургскую школу №321 прилетело два выговора

Использование видеоматериалов из передачи Никиты Михалкова «Бесогон» закончилось выговорами для заместителя директора по учебно-воспитательной работе и учительницы, которая провела урок. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ответ на обращение депутата петербургского парламента от «Яблока» Бориса Вишневского.
Причиной дисциплинарных взысканий стало возрастное ограничение «18+», которым было маркировано видео. «Изъятие сцен насилия», о котором говорила учительница, объясняя мотивы использования «Бесогона» на уроке с четвероклашками, в данном случае ситуации не меняет. Таким образом, педагог была наказана за недопустимое использование на уроке ОРКСЭ в 4 классе материалов, не соответствующих возрастным особенностям учеников, а заместитель директора — за ненадлежащий контроль за тем, что демонстрируют учителя детям в рамках образовательного процесса.
Урок ОРКСЭ по теме «Чувство Родины» прошел в петербургской школе №321 6 апреля. Для наглядности педагог показала детям видео из авторской передачи Никиты Михалкова «Бесогон. Откуда растут ноги», в которой кинорежиссер объяснял истоки происхождения фашизма. По словам одного из родителей, увиденное оказало сильное эмоциональное воздействие на детей. На следующий день после публикации «Фонтанки» и.о. директора школы №321 Людмила Капустина сообщила редакции, что передача «демонстрировалась фрагментарно, без показа сцен насилия», а администрация школы даже получила благодарность за работу по патриотическому воспитанию.