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    За воспитание патриотизма передачей «Бесогон» в петербургскую школу №321 прилетело два выговора

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    5 комментариев

    Использование видеоматериалов из передачи Никиты Михалкова «Бесогон» закончилось выговорами для заместителя директора по учебно-воспитательной работе и учительницы, которая провела урок. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ответ на обращение депутата петербургского парламента от «Яблока» Бориса Вишневского.

    Причиной дисциплинарных взысканий стало возрастное ограничение «18+», которым было маркировано видео. «Изъятие сцен насилия», о котором говорила учительница, объясняя мотивы использования «Бесогона» на уроке с четвероклашками, в данном случае ситуации не меняет. Таким образом, педагог была наказана за недопустимое использование на уроке ОРКСЭ в 4 классе материалов, не соответствующих возрастным особенностям учеников, а заместитель директора — за ненадлежащий контроль за тем, что демонстрируют учителя детям в рамках образовательного процесса.

    Урок ОРКСЭ по теме «Чувство Родины» прошел в петербургской школе №321 6 апреля. Для наглядности педагог показала детям видео из авторской передачи Никиты Михалкова «Бесогон. Откуда растут ноги», в которой кинорежиссер объяснял истоки происхождения фашизма. По словам одного из родителей, увиденное оказало сильное эмоциональное воздействие на детей. На следующий день после публикации «Фонтанки» и.о. директора школы №321 Людмила Капустина сообщила редакции, что передача «демонстрировалась фрагментарно, без показа сцен насилия», а администрация школы даже получила благодарность за работу по патриотическому воспитанию.

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    Комментарии (5)

    Мillemelle
    сначала похвалили, потом наказали. интересно...
    Константа
    Не знаю, что за Бесогон Михалкова, а нас, помнится, в пионерском возрасте водили организованно в кинотеатр смотреть "Обыкновенный фашизм" Ромма и это было сильно
    DEMOMON
    Поясню. Дело в том, что в РОНО сидит старушечье трусливое ссыкло. Вот беда наших бед.
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