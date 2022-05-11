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    Обманутый сектой «Орден пути» отсудил у ее главы более 5 миллионов рублей

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    Красносельский райсуд Петербурга взыскал с главы секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой более 5 миллионов рублей в пользу мужчины, обманутого организацией. Она, впрочем, с решением не согласна.

    Как сообщает 11 мая объединенная пресс-служба городских судов, потерпевший Андрей Белашов просил выплатить ему компенсацию морального вреда с процентами. Он пояснил, что Тихомирову признали виновной в мошенничестве еще в прошлом году, но ущерб она так и не возместила.

    Согласно приговору Московского райсуда, Тихомирова действительно обманула Белашова — обещала защиту от бед и злоупотребила доверием того, кто обратился к ней за психологической помощью. Суд взыскал с нее 5 миллионов рублей и проценты — почти 600 тысяч рублей.

    Примечательно, что сама Тихомирова не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе судов, у нее арестована квартира — вероятно, денег потерпевшие не дождутся.

    Тихомирова отбывает срок в колонии (5,5 лет) за мошенничество. От действий секты пострадали девять человек, общий ущерб составил более 15 миллионов рублей. За плату Гайва могла уложить страждущих в гроб или поставить над ними силой молитвы неизвестных валаамских монахов «защитный купол». Подробнее о личности и деятельности магистра организации читайте в материале «Фонтанки».

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