Обманутый сектой «Орден пути» отсудил у ее главы более 5 миллионов рублей

Красносельский райсуд Петербурга взыскал с главы секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой более 5 миллионов рублей в пользу мужчины, обманутого организацией. Она, впрочем, с решением не согласна.

Как сообщает 11 мая объединенная пресс-служба городских судов, потерпевший Андрей Белашов просил выплатить ему компенсацию морального вреда с процентами. Он пояснил, что Тихомирову признали виновной в мошенничестве еще в прошлом году, но ущерб она так и не возместила.



Согласно приговору Московского райсуда, Тихомирова действительно обманула Белашова — обещала защиту от бед и злоупотребила доверием того, кто обратился к ней за психологической помощью. Суд взыскал с нее 5 миллионов рублей и проценты — почти 600 тысяч рублей.

