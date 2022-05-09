Метро Петербурга вернулось в обычный режим, пробки в центре почти пропали

Все станции метро Петербурга к полуночи вернулись в обычный режим работы. Движение в центре города тоже почти нормализовалось. А это значит, что большинство горожан, участвовавших и наблюдавших праздничные мероприятия в День Победы, разъехались в сторону своих домов.



В целом по городу загруженность дорог, по данным на 23:50, «Яндекс» оценивает в 2 балла, что на 1 (то есть вдвое) выше обычного. Плотно на некоторых участках Невского проспекта, на Адмиралтейской и Дворцовой набережных, местами на Садовой улице.

