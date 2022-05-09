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    На площади Александра Невского открыли вход в метро

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    Оба вестибюля станции метро «Площадь Александра Невского» открыли на вход.

    Как сообщает телеграм-канал подземки, в 15:20 пассажиров начал принимать второй вестибюль, а в 15:21 — первый.

    На Невском проспекте проходит шествие «Бессмертного полка». «Маяковская», «Площадь Восстания» остаются закрыты.

    Как в Петербурге в связи с празднованием Дня Победы изменился режим работы метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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