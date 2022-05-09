Станция «Площадь Александра Невского — 1» закрыта на вход

В петербургском метро снова изменения режима работы.
«В 13:58 вестибюль станции «Пл. Ал. Невского — 1» закрыт на вход», — сообщает телеграм-канал подземки.
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В петербургском метро снова изменения режима работы.
«В 13:58 вестибюль станции «Пл. Ал. Невского — 1» закрыт на вход», — сообщает телеграм-канал подземки.
Как в Петербурге в связи с празднованием Дня Победы изменился режим работы метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.
Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».
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