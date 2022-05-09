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    «Адмиралтейская» открылась на вход. В центре Петербурга пробки

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    В 11:15 станция метро «Адмиралтейская» открылась на вход. Об этом сообщается в телеграм-канале метрополитена Петербурга.

    Движение в центре города по-прежнему перекрыто. Наблюдаются пробки. При этом в целом по городу загруженность дорог минимальна — 1 балл по шкале «Яндекса».

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    Как мероприятия в связи с празднованием Дня Победы изменят режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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