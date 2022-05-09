В День Победы на Дворцовую с неба посмотрел огромный глаз

Редкое природное явление наблюдали в Петербурге утром 9 мая.
Гало было хорошо видно с Дворцовой площади, где начинался парад Победы. Казалось, что огромный глаз смотрит сверху на россиян.
Накануне гало сфотографировали в Ленобласти.
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Редкое природное явление наблюдали в Петербурге утром 9 мая.
Гало было хорошо видно с Дворцовой площади, где начинался парад Победы. Казалось, что огромный глаз смотрит сверху на россиян.
Накануне гало сфотографировали в Ленобласти.
Как мероприятия в связи с празднованием Дня Победы изменят режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.
Мы ведем трансляцию празднования Победы в Петербурге в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».
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