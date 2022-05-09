    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    5 м/с, с-з

    770мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В День Победы на Дворцовую с неба посмотрел огромный глаз

    4996
    8 комментариев

    Редкое природное явление наблюдали в Петербурге утром 9 мая.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Гало было хорошо видно с Дворцовой площади, где начинался парад Победы. Казалось, что огромный глаз смотрит сверху на россиян.

    Накануне гало сфотографировали в Ленобласти.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Как мероприятия в связи с празднованием Дня Победы изменят режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Мы ведем трансляцию празднования Победы в Петербурге в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    274573038
    ой не к добру ой не спроста(и командующего округом нетути(
    260657101
    Слишком часто в последнее время знаков на небе. А уже то что сегодня авиацию на парад поднять не смогли, даже для не верующего, как я , очень сильный знак. Кто то очень сильно боженьку прогневал, лучше бы ему покаяться и самому уйти, не будить лихо.
    mrA
    дурной знак
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close