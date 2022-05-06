    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, южн

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Перед парадом Победы саперы проверят Дворцовую площадь и весь маршрут военной техники

    1014
    4 комментария

    Перед праздничным парадом в честь Дня Победы Дворцовую площадь и маршруты, по которым будет следовать военная техника, обследуют саперы. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа.

    Взрывоопасные предметы будут искать в местах построения личного состава парадных расчетов и техники, также осмотрят подъездные пути к площади. Саперам будут помогать собаки и мобильные комплексы разминирования. Всего предстоит проверить более 5 тыс. кв. м территории.

    Напомним, в петербургском параде Победы поучаствуют боле четырех тысяч человек, 31 единица техники и 30 воздушных судов — самолетов и вертолетов. О том, какие ограничения ждут дороги и транспорт Северной столицы 9 мая, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    VKuser279092
    Немного не в тему, но касается парада: Фрегат "Адмирал Макаров" будет участвовать, и если да, то где?
    Дежурный по объединению
    Надо бы ещё люки канализационные заварить. Как в былые времена.
    Денеб
    Боятся.......
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close