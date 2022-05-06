Перед парадом Победы саперы проверят Дворцовую площадь и весь маршрут военной техники

Перед праздничным парадом в честь Дня Победы Дворцовую площадь и маршруты, по которым будет следовать военная техника, обследуют саперы. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа.



Взрывоопасные предметы будут искать в местах построения личного состава парадных расчетов и техники, также осмотрят подъездные пути к площади. Саперам будут помогать собаки и мобильные комплексы разминирования. Всего предстоит проверить более 5 тыс. кв. м территории.



Напомним, в петербургском параде Победы поучаствуют боле четырех тысяч человек, 31 единица техники и 30 воздушных судов — самолетов и вертолетов. О том, какие ограничения ждут дороги и транспорт Северной столицы 9 мая, читайте в материале «Фонтанки».

