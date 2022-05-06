«Минимизировать последствия для ЕС». Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против РФ

В ЕС продолжается дискуссия по шестому пакету санкций против России. В Еврокомиссии уверены, что согласования удастся достичь. Об этом 6 мая на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.



«Как мы неоднократно говорили, цель санкций — нанести максимальный урон Кремлю... при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение», — ответил Мамер на вопрос о несогласии Венгрии с новым пакетом санкций, предусматривающих поэтапное эмбарго на закупки нефти из РФ (цитата по РИА Новости).

