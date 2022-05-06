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    «Минимизировать последствия для ЕС». Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против РФ

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    В ЕС продолжается дискуссия по шестому пакету санкций против России. В Еврокомиссии уверены, что согласования удастся достичь. Об этом 6 мая на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

    «Как мы неоднократно говорили, цель санкций — нанести максимальный урон Кремлю... при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение», — ответил Мамер на вопрос о несогласии Венгрии с новым пакетом санкций, предусматривающих поэтапное эмбарго на закупки нефти из РФ (цитата по РИА Новости).

    Еврокомиссия обсуждает шестой пакет санкций против России. Представители Евросоюза заявляли, что намерены утвердить новые санкции до конца этой недели, в крайнем случае — до 9 мая. Пока согласовать пакет не получилось, Венгрии предлагают сохранить импорт российской нефти до 2024 года. В Евросоюзе отказываться от импорта газа из РФ не планируют.

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