В Петро-Славянке собака покусала 11-летнюю девочку на самокате

Помощь медиков потребовалась девочке после нападения собаки в Колпинском районе Петербурга, стало известно «Фонтанке» 6 мая. По предварительным денным, за псом присматривали.



11-летняя пациентка поступила в детскую городскую больницу №1 накануне после прогулки в Петро-Славянке. Катаясь на самокате в начале девятого часа вечера неподалёку от дома по Клубной улице, девочка встретилась с собакой.



По предварительной информации, пёс был с хозяином, но без намордника. Контакт закончился нападением — животное вцепилось в предплечье.

