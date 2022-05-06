    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-з

    765мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петро-Славянке собака покусала 11-летнюю девочку на самокате

    2150
    5 комментариев

    Помощь медиков потребовалась девочке после нападения собаки в Колпинском районе Петербурга, стало известно «Фонтанке» 6 мая. По предварительным денным, за псом присматривали.

    11-летняя пациентка поступила в детскую городскую больницу №1 накануне после прогулки в Петро-Славянке. Катаясь на самокате в начале девятого часа вечера неподалёку от дома по Клубной улице, девочка встретилась с собакой.

    По предварительной информации, пёс был с хозяином, но без намордника. Контакт закончился нападением — животное вцепилось в предплечье.

    Пострадавшую доставили к медикам в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

    В апреле стая собак напала на четырёхлетнего мальчика под Гатчиной. Ребёнок получил серьёзные травмы, но выжил в отличие от 12-летней шахматистки в Сочи. Девочку, которая хотела погладить щенят, загрызла овчарка.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Аристотель
    Это не город, посёлок городского типа. Городского потому что есть пара 4 этажных домов, всё остальное - село. Собаки бегают вообще без намордников. Собаки есть у всех, охраняют дом. А по ночам вообще все жители спускают своих собак с цепи гулять. На цепях сидят только самые злобные. Потому что ночью по селу ни один дурак шарахаться не будет. Просто особенность местности, двигаться мимо собаки на большой скорости - не надо, она гарантированно бросится. Защищать тут некого, село так всегда жило и никогда по другому жить не будет.
    267086865
    Сейчас выползут собачники и напишут что девочка сама виновата.
    274431348
    управу не найти
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close