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    СК о смерти девочки в Сочи: местный житель содержит несколько овчарок, забор есть только с трёх сторон

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    26 комментариев

    По факту гибели 12-летней девочки в Сочи возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 1, УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его расследование поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 28 апреля информирует СК в своём телеграм-канале.

    В сегодняшней информации Следкома сообщается уже о нескольких собаках. Местный житель держит их во дворе без вольеров.

    «По данным следствия, девочка с матерью приехала в Сочи из Саратовской области, и вечером 26 апреля 2022 года несовершеннолетняя прошла на территорию участка, расположенного в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, который по периметру был огорожен забором лишь с трех сторон. На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами, животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра. В результате собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения, от которых впоследствии она скончалась», — отмечается в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что 12-летняя шахматистка приехала с мамой из Саратова в Сочи на турнир. Она увидела щенят, перелезла через забор, чтобы их покормить, и тут случилась трагедия. Федерация шахмат России заявила о досрочном прекращении детских первенств в Лоо из-за гибели участницы.

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    Комментарии (26)

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    Поначалу прокуратура изложила другую версию - якобы, девочка перелезла через калитку, закрытую на замок. Получается, прокуратура лгала. Скорее всего, был преступный сговор с заводчиком овчарок.
    Maxim_Novik
    дворовая собака - это не свора овчарок. По неогороженной территории не понять, что и где участок. Там стройка.
    Андрей_спб
    "породы овчарка" - нет такой породы овчарка.
    Овчарка - это разновидность служебных собак, которые были выведены для помощи пастухам. Овчарки - это более 50 пород собак.
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