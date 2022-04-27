Детские первенства России по шахматам досрочно прекратили из-за гибели 12-летней участницы

Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств в Лоо (Краснодарский край) из-за смерти участницы. Об этом 27 апреля сообщается на сайте организации.
В релизе сказано, что решение принято «в связи с трагической гибелью» юной спортсменки 2009 года рождения. Обстоятельства произошедшего не раскрываются.
«Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. […] ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится в заявлении.
В КСКК «АкваЛоо» проходят первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийские соревнования «Первая лига» до 15 и 17 лет, пишет «Чемпионат».