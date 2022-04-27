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    Детские первенства России по шахматам досрочно прекратили из-за гибели 12-летней участницы

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    3 комментария

    Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств в Лоо (Краснодарский край) из-за смерти участницы. Об этом 27 апреля сообщается на сайте организации.

    В релизе сказано, что решение принято «в связи с трагической гибелью» юной спортсменки 2009 года рождения. Обстоятельства произошедшего не раскрываются.

    «Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. […] ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится в заявлении.

    В КСКК «АкваЛоо» проходят первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийские соревнования «Первая лига» до 15 и 17 лет, пишет «Чемпионат».

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    Комментарии (3)

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    Бродячие собаки разорвали Полину Куникову прямо на территории пансионата.....ужас......
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