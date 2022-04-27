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    Юную шахматистку в Сочи загрызла овчарка. Девочка хотела покормить щенят

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    2 комментария

    Прокуратура Краснодарского края рассказала подробности гибели 12-летней шахматистки в Сочи. По данным ведомства, девочка стала жертвой собаки.

    Юная спортсменка приехала в регион из Саратова вместе с мамой на турнир по шахматам. «В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на неё набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в телеграм-канале прокуратуры.

    По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Ранее Федерация шахмат России заявила о досрочном прекращении детских первенств в Лоо (Краснодарский край) из-за гибели участницы.

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    Комментарии (2)

    angel of death
    опять наплевательское отношение к родительским обязанностям? =/
    12 лет - это не повод отпускать ребёнка гулять одного без присмотра...
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