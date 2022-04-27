Юную шахматистку в Сочи загрызла овчарка. Девочка хотела покормить щенят

Прокуратура Краснодарского края рассказала подробности гибели 12-летней шахматистки в Сочи. По данным ведомства, девочка стала жертвой собаки.
Юная спортсменка приехала в регион из Саратова вместе с мамой на турнир по шахматам. «В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на неё набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в телеграм-канале прокуратуры.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Федерация шахмат России заявила о досрочном прекращении детских первенств в Лоо (Краснодарский край) из-за гибели участницы.